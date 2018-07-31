"Київтеплоенерго" передають дві ТЕЦ і сміттєспалювальний завод

Сьогодні закінчується дія угоди між "Київенерго" та КМДА

Комунальному підприємству "Київтеплоенерго" сьогодні передадуть в управління дві столичні теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також сміттєспалювальний завод "Енергія". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Київенерго".

Повідомляється, що сьогодні о 24:00 після фіксації показань газових лічильників підприємств об'єкти будуть передані "Київтеплоенерго", так як 31 липня закінчується дія продовженої угоди між "Київенерго" та Київською міською державною адміністрацією.

Зазначимо, дія угоди на управління столичним енергетичним комплексом між "Київенерго" і КМДА закінчилася 31 грудня 2017 року, але була продовжена у зв'язку з передачею майна. Сьогодні завершується другий етап передачі об'єктів "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло київський сміттєспалювальний завод "Енергія" з 1 серпня повертають в управління міста. У зв'язку з цим він тимчасово припинив приймати сміття для утилізації залишків відходів у бункерах. У КМДА пояснили, що це планова технологічна вимога, яка не спричинить негативних наслідків для функціонування міста.