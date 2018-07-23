Завод "Энергия" с 1 августа возвращают в управление Киева

Чтобы осуществить передачу оборудования, на заводе необходимо полностью утилизировать остатки отходов в бункерах

Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" с 1 августа возвращают в управление города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что с 1 августа завод "Энергия" переходит под контроль коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Указано, чтобы осуществить полноценную передачу оборудования, на заводе необходимо полностью утилизировать остатки отходов в бункерах. С этой целью завод временно прекратит принимать мусор.

В КГГА объяснили, что это плановое технологическое требование, которое не повлечет негативных последствий для функционирования города.

Планируется, что завод прекратит прием отходов после 25 июля и до полного сжигания остатков отходов. Объем мусора будет временно перенаправляться на сортировочные станции и полигоны.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что приостановка приема мусора технологически необходима, она продлится всего несколько дней для передачи объекта.

Напомним, завод "Энергия" приостановил 22 июля прием мусора. Соответствующее решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".