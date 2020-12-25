Киевсовет одобрил бюджет на 2021 год

Фото: Киевсовет (kmr.gov.ua)

Киевский городской совет утвердил проект бюджета столицы на 2021 год. Так, 15% бюджета предусмотрены на транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

8,7 млрд грн пойдет на транспорт и дорожное хозяйство, 5,7 млрд - на здравоохранение, 5,1 млрд - на соцзащиту киевлян.

Доходная часть бюджета будет сформирована за счет налога на доход физических лиц - 27,6 млрд грн, местных налогов - 13,8 млрд грн, трансфертов - 7,5 млрд грн, акцизного налога - 2 млрд грн, средств от продажи земли - почти 850 млн грн, других поступлений - 8,2 млрд грн.

Напомним, более 10 киевских медучреждений получат дополнительное финансирование до конца года. Киевсовет поддержал предложение фракции "Европейская солидарность" относительно выделения дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Также председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики, депутат фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко заявила, что программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не отвечает ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.