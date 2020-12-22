Киевсовет проголосовал за выделение 422 млн грн на медицину

Фото: Киевсовет (РБК-Украина)

Столичные больницы получат дополнительное финансирование до конца года

Более 10 киевских медучреждений получат дополнительное финансирование до конца года. Киевсовет поддержал предложение фракции "Европейская солидарность" относительно выделения дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко во время выступления на внеочередном заседании Киевсовета.

По ее словам, надо срочно исправлять катастрофические ошибки, которые власть сделала с начала пандемии.

"С первых дней моей работы во главе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики я ставлю перед исполнительным органом - Киевской государственной администрацией - актуальные вопросы, которые беспокоят сегодня каждого киевлянина. Достаточно ли делается в столице, чтобы медицинские работники чувствовали себя в безопасности? Чувствуют ли врачи полную поддержку городской власти, в том числе и финансовую? Или пациенты обеспечены необходимыми лекарствами и кислородом в процессе лечения? Я убеждена, что именно ответы на эти вопросы в период пандемии коронавируса должны быть ключевым приоритетом любой ответственной власти", - отметила Марина Порошенко.

Она подчеркнула, что именно поэтому уже на первое заседание профильной комиссии был вынесен вопрос о направлении 422 млн грн дополнительных инвестиций на борьбу с коронавирусом.

"Речь идет о более чем десяти столичных больниц, которые уже в ближайшие дни смогут закупить необходимые лекарства для лечения больных ковид-19. Жаль, что этого не было сделано еще летом или осенью. Поэтому эту ошибку мы исправляем уже новым составом Киевсовета. И сегодня мы собрались по нашей инициативе. 422 миллиона - это сотни спасенных жизней уже сегодня. Это - сигнал врачам и пациентам, что киевская власть не оставляет киевлян один на один с болезнью", - убеждена представительница "Евросолидарности".

Кроме того, по ее словам, в четверг Киевсовет планирует принять бюджет столицы на следующий год. К этому документу фракция тоже имеет как замечания, так и предложения.

"Особенно в части, которая касается медицинской сферы. Без этих изменений в бюджет, а это 12 правок на увеличение финансирования медицинской отрасли на общую сумму в 450 млн грн, бюджет не будет соответствовать запросу киевлян на эффективное, своевременное и современное медицинское обеспечение", - убеждена Порошенко.

Фракция "Европейская солидарность" призывает к взвешенному и профессиональному подходу к рассмотрению бюджета города на следующий год.

"Чтобы собственным примером показать центральной власти, что во время пандемии мы должны защищать здоровье и жизнь наших граждан, а не закапывать бюджет в асфальт киевских мостов и землю столичных парков", - резюмировала она.

Напомним, ранее фракция "Европейская солидарность" предлагала направить дополнительно свыше 400 миллионов гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Средства были найдены благодаря аудиту столичного бюджета-2020.