Порошенко призвала Киевсовет не повторять ошибки центральной власти

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не отвечает ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики, депутат фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко.

Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, зато выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

"Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал - не ошиблись ли они с выбором. Действительно избрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами с Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году", - отметила Порошенко.

Она также добавила, что в "Евросолидарности" детально изучили проект программы экономического и социального развития Киева.

"У нас есть большие сомнения, что эта программа отвечает как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства - это точно не на сомнительную "Большую стройку", а на охрану здоровья и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим", - отмечает она.

По ее мнению, задача депутатов - не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку.

Она также напомнила, что после аудита Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницу.

"Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано ранее. Потому своевременное реагирование - это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом", - считает Марина Порошенко.

Поправки же, которые представители "Евросолидарности" внесли в программу, касаются насущных вопросов.

"Та как в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны - миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой - сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса", - резюмировала Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская рада поддержала решение об увеличение доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года до 5000 грн и направила сэкономленные 422 миллиона гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19.