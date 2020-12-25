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Київрада схвалила бюджет на 2021 рік

Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 00:50
Київрада схвалила бюджет на 2021 рік
Фото: Київрада (kmr.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Київська міська рада схвалила проєкт бюджету столиці на 2021 рік. Так, 15% бюджету передбачені на транспорт.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

8,7 млрд грн піде на транспорт і дорожнє господарство, 5,7 млрд - на охорону здоров'я, 5,1 млрд - на соцзахист киян.

Дохідну частину бюджету буде сформовано за рахунок податку на дохід фізичних осіб - 27,6 млрд грн, місцевих податків - 13,8 млрд грн, трансфертів - 7,5 млрд грн, акцизного податку - 2 млрд грн, коштів від продажу землі - майже 850 млн грн, інших надходжень - 8,2 млрд грн.

Нагадаємо, понад 10 київських медзакладів отримають додаткове фінансування ще до кінця року. Київрада підтримала пропозицію фракції "Європейська солідарність" щодо виділення додатково 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Також голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції "Європейська солідарність" Марина Порошенко заявила, що програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян.

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