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В Киевской области заразились коронавирусом 10 детей

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:43
В Киевской области заразились коронавирусом 10 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 133 случая коронавируса

Коронавирусом в Киевской области заразились 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Как отмечается, три ребенка заразились COVID-19 в пгт Козин ; 1 - в Обухове; 1 - в с. Лесники; 1 - в с. Гатное; 1 - в с. С. Борщаговка; 1 - в г. Борисполь, 1 - в г. Ирпень; 1 - в Полесском районе.

Всего в области 133 случая коронавируса, 6 человек выздоровели и 5 умерли.

Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса. Также в регионе на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

РБК-Украина писало, что в Офисе украинского президента Владимира Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

Отметим, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавирус до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Добавим, количество инфицированных коронавирусом украинцев составляет 1892. За сутки заразились 224 человека, среди них 20 детей.

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