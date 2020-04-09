У Київській області заразились коронавірусом 10 дітей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Взагалі в області 133 випадки коронавірусу

Коронавірусом в Київській області заразились 10 дітей. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Як зазначається, три дитини заразились COVID-19 в смт Козин ; 1 - в Обухові; 1 - в с. Лісники; 1 - в с. Гатне; 1 - в с. С. Борщагівка; 1 - в м. Бориспіль, 1 - в м. Ірпінь; 1- в Поліському районі.

Взагалі в області 133 випадки коронавірусу, 6 людей одужали і 5 померли.

Нагадаємо, Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус. Також в регіоні на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

РБК-Україна писало, що в Офісі українського президента Володимира Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

Зазначимо, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що у травні за умов позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

Додамо, кількість інфікованих коронавірусом українців становить 1892. За добу заразилися 224 особи, серед них 20 дітей.