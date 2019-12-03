В Київській області випаде до 5 см снігу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також у Київській області на дорогах ожеледиця

Погода в Україні 3 грудня погіршиться, вдень невеликий сніг, утворення снігового покриву висотою 2-5 см у Київській області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Також у Київській області на дорогах ожеледиця. Повідомляється, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні у більшості облястей мокрий сніг. Тільки південних областях дощ, без снігу. Вдень очікується +3+6, а вночі -1+1.

РБК-Україна писало, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень .Як зазначили в Укргідрометцентрі, абсолютний мінімум температури повітря у грудні буде становити 21-37 градусів морозу, у південних областях 17-28 градусів морозу.

Нагадаємо, у Києві в період "бабиного літа" в жовтні 2019 року синоптики зафіксували чотири температурні рекорди.