В Киевской области возле Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса

В результате ДТП есть пострадавшие, количество и характер травм выясняется

В Киевской области на трассе неподалеку от Переяслов-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса. Об этом говорится в сообщении "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Авария произошла вблизи села Девички. По предварительной информации, произошло столкновение между двумя микроавтобусами - ГАЗ и Renault. В результате ДТП есть пострадавшие (количество и характер травм выясняется)", - указано в сообщении.

Ужасная авария произошла на трассе под Переясловом-Хмельницким вблизи села Девички! По предварительной информации, произошло... Опубликовано Киев Оперативный Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вчера, 22 июня 2018 года, на трассе Киев-Харьков погиб помощник нардепа Александра Вилкула Сергей Маркаев.

По сообщению полиции в Полтавской области, ДТП на трассе Киев-Харьков произошла около 14:35 вблизи села Коноплянка. Произошло столкновение автомобиля "Даф" и "Хюндай Туксон". В результате ДТП водитель "Туксона" погиб на месте.