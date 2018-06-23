У Київській області біля Переяслав-Хмельницького зіткнулись два мікроавтобуси

Внаслідок ДТП є потерпілі, кількість та характер травм з'ясовується

У Київській області на трасі неподалік Переяслов-Хмельницького зіткнулися два мікроавтобуси. Про це йдеться у повідомленні "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Ааварія сталася поблизу села Дівички. За попередньої інформацією, сталося зіткнення між двома мікроавтобусами - ГАЗ та Renault. Внаслідок ДТП є потерпілі (кількість та характер травм з'ясовується)", - вказано у повідомленні.

Жахлива аварія сталася на трасі під Переясловом-Хмельницьким поблизу села Дівички! За попередньої інформацією, сталося... Опубліковано Киев Оперативный Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вчора, 22 червня 2018 року, на трасі Київ-Харків загинув помічник нардепа Олександра Вілкула Сергій Маркаєв.

За повідомленням поліції у Полтавській області, ДТП на трасі Київ-Харків сталася близько 14:35 поблизу села Коноплянка. Відбулося зіткнення автомобіля "Даф" та "Хюндай Туксон". Внаслідок ДТП водій "Туксона" загинув на місці.