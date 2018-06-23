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У ДТП на трасі Київ-Харків загинув помічник нардепа Вілкула

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 15:11
Фото: ДТП на трасі Київ-Харків (pl.npu.gov.ua)
Фото: ДТП на трасі Київ-Харків (pl.npu.gov.ua)

ДТП на трасі Київ-Харків сталася вчора

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), яка сталася вчора, 22 червня 2018 року, на трасі Київ-Харків загинув помічник нардепа Олександра Вілкула Сергій Маркаєв. ПРо це у Facebook повідомив сам нардеп.

"Трапилася страшна трагедія. В автомобільній катастрофі загинула дуже близька для мене людина - Сергій Маркаєв", - написав нардеп.

 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Случилась страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек – Сергей Маркаев. Друзья, помолитесь все, кто знал Серегу. Уходят лучшие.

Опубліковано Олександром Вілкулом Субота, 23 червня 2018 р.

Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Полтавській області, ДТП на трасі Київ-Харків сталася вчора, 22 червня 2018 року, близько 14:35 поблизу села Коноплянка. 

"Відбулося зіткнення автомобіля "Даф" та "Хюндай Туксон".  Внаслідок ДТП водій "Туксона" загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: ДТП на трасі Київ-Харків (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок.

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Теги публікації: ДТП, Олександр Вілкул, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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