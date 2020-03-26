ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области увеличилось количество инфицированных COVID-19

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:49
В Киевской области увеличилось количество инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области 25 подтвержденных случаев и 80 подозрений на коронавирус

В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса, общее количество инфицированных COVID-19 выросло до 25. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что все лабораторно подтвержденные случаи в Киевской области у взрослых. Большинство заболеваний зафиксированы в Обуховском районе:

  • 14 - в Обуховском районе;
  • 4 - в Киево-Святошинском районе;
  • 2 - в Броварах;
  • По 1 - в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Подозрения на коронавирус имеют 80 человек:

  • 25 - в Обуховском районе;
  • 18 - в Киево-Святошинском р-не;
  • 9 - в Броварском районе;
  • 5 - в Ирпене;
  • 6 - в Бориспольском районе;
  • По 4 - в Белой Церкви и Вышгородском районе;
  • 3 - в Фастовском районе;
  • 2 - в Макаровском районе;
  • По 1 - в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

Отметим, Министерство здравоохранения официально подтвердил 156 случаев коронавируса в Украине. Из них 5 летальных, еще один пациент выздоровел.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве количество инфицированных коронавирусом выросло до 40 человек. Лабораторный центр проверяет еще более 30 человек COVID-19.

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел полицейский В Черновцах выписали 5 пациентов с подозрением на коронавирус
Новости Украины КиевКиевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь