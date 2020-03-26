В Киевской области увеличилось количество инфицированных COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области 25 подтвержденных случаев и 80 подозрений на коронавирус

В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса, общее количество инфицированных COVID-19 выросло до 25. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что все лабораторно подтвержденные случаи в Киевской области у взрослых. Большинство заболеваний зафиксированы в Обуховском районе:

14 - в Обуховском районе;

4 - в Киево-Святошинском районе;

2 - в Броварах;

По 1 - в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Подозрения на коронавирус имеют 80 человек:

25 - в Обуховском районе;

18 - в Киево-Святошинском р-не;

9 - в Броварском районе;

5 - в Ирпене;

6 - в Бориспольском районе;

По 4 - в Белой Церкви и Вышгородском районе;

3 - в Фастовском районе;

2 - в Макаровском районе;

По 1 - в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

Отметим, Министерство здравоохранения официально подтвердил 156 случаев коронавируса в Украине. Из них 5 летальных, еще один пациент выздоровел.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве количество инфицированных коронавирусом выросло до 40 человек. Лабораторный центр проверяет еще более 30 человек COVID-19.