В Киевской области увеличилось количество инфицированных COVID-19

В области 25 подтвержденных случаев и 80 подозрений на коронавирус
В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса, общее количество инфицированных COVID-19 выросло до 25. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Сообщается, что все лабораторно подтвержденные случаи в Киевской области у взрослых. Большинство заболеваний зафиксированы в Обуховском районе:
Подозрения на коронавирус имеют 80 человек:
Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
Отметим, Министерство здравоохранения официально подтвердил 156 случаев коронавируса в Украине. Из них 5 летальных, еще один пациент выздоровел.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве количество инфицированных коронавирусом выросло до 40 человек. Лабораторный центр проверяет еще более 30 человек COVID-19.