У Київській області збільшилася кількість інфікованих COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області 25 підтверджених випадків і 80 підозр на коронавірус

В Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу, загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 25. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що всі лабораторно підтверджені випадки у Київській області у дорослих. Більшість захворювань зафіксовано в Обухівському районі:

14 - в Обухівському районі;

4 - в Києво-Святошинському районі;

2 - у Броварах;

За 1 - у Борисполі, Ставище, Ірпені, Білої Церкви та Білоцерківському районі.

Підозри на коронавірус мають 80 осіб:

25 - в Обухівському районі;

18 - у Києво-Святошинському р-ні;

9 - у Броварському районі;

5 - в Ірпені;

6 - у Бориспільському районі;

За 4 - в Білій Церкві та районі;

3 - у Фастівському районі;

2 - у Макарівському районі;

За 1 - у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському районах.

Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердив 156 випадків коронавірусу в Україні. З них 5 летальних, ще один пацієнт видужав.

Також РБК-Україна писало, що в Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 40 осіб. Лабораторний центр перевіряє ще понад 30 осіб COVID-19.