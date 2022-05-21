В Киевской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель травмирован

Взрыв произошел в обед в селе Липовка. На место происшествия выехали чрезвычайники Бучанского района.

"К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС Украины. По прибытию на место вызова спасателями была осуществлена деблокация пострадавшего и передана работникам экстренной медицинской помощи. На месте происшествия осуществлена маркировка опасного участка", – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе похожий эпизод случился в Черниговской области. Там тракторист получил травму ноги во время работ в лесном массиве.