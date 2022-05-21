На Київщині трактор підірвався на боєприпасі: водій травмований

Вибух стався в обідню пору в селі Липівка. На місце події виїхали надзвичайники Бучанського району.

"До місця виклику направлено групу піротехнічних робіт ДСНС України. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було здійснено деблокацію потерпілого та передано працівникам екстреної медичної допомоги. На місці події здійснено маркування небезпечної ділянки", – йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня схожий епізод трапився на Чернігівщині. Там тракторист отримав травми ноги під час робіт у лісовому масиві.