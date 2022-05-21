"Оптимистический прогноз". В МВД оценили, сколько Украине надо лет для полного разминирования

От начала широкомасштабного российского вторжения в Украину уже обезврежено почти 114 000 взрывоопасных предметов. По самым оптимистичным прогнозам, нашей стране необходимо 5-7 лет для разминирования всей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян, которую цитирует пресс-центр МВД.

По ее словам, специалисты уже обезвредили почти 2000 авиационных бомб, а спасатели обследовали территорию более 22 000 гектаров. В среднем же ежедневно пиротехнические подразделения ГСЧС изымают от 2000 до 5000 взрывоопасных предметов.

"Если мы говорим об Украине, то сейчас мы оцениваем, что загрязнена территория около 300 000 квадратных километров. Это в десятки раз большее количество чем имеет международный опыт. Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования по самым оптимистичным прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", - отметила Акопян.

Заместитель министра рассказала о шагах, которые делает правительство для ускорения процесса гуманитарного разминирования.

"Создан Международный центр по гуманитарному разминированию. Собственно целью основания этого центра является, в том числе, и привлечение международной помощи: профессиональной, технической и финансовой. Уже почти 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине", - рассказала Акопян.

Она также отметила, что несколько команд уже прибыли в Украину и со следующей недели они начнут работу в разных регионах страны.

Напомним, как ранее рассказали в МВД, в Киевской области на сегодня разминированы только дороги. На то, чтобы разминировать другие территории региона безопасными, уйдут годы.

Добавим, как считают в ГСЧС, разминирование территории Украины может длиться до 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.