В Киевской области сообщили о подозрении на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинец вернулся из Польши и имеет симптомы, схожие на COVID-19

В больнице Фастова Киевской области на коронавирус проверяют украинца, который недавно вернулся из Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что у мужчины имеются симптомы, похожие на COVID-19. Украинец находится в диагностическом отделении Фастовской больницы.

"Клиническая картина очень похожа на коронавирус. Его обследовали. Сделали рентген и лабораторные анализы. К сожалению, нет тестов, чтобы окончательно подтвердить или снять этот диагноз. Идут переговоры, чтобы госпитализировать его в Белую Церковь, когда будут результаты лабораторных исследований", - сообщил главный врач Андрей Герцун.

Сейчас мужчине назначили симптоматическое лечение. Отмечается, что кроме родителей, больной ни с кем не контактировал.

По состоянию на сегодня, в Польше коронавирусом заразились 378 человек. Известно о 6 смертельных случаев.

В Киевской области известно 2 случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего в Украине инфицировались 27 граждан. Больше всего случаев заражения в Черновицкой области - 15.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. Также сегодня ввели режим ЧС в Киеве.