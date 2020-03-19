В Киевской ОГА рассказали о второй зараженной коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У зараженной коронавирусом состояние средней тяжести

В Киевской области заразилась коронавирусом женщина, член семьи первого больного в области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отметим, что сейчас ее состояние средней тяжести.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области заразился коронавирусом нардеп Сергей Шахов.

РБК-Украина писало, что в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Отметим, 18 марта народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусом. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица.