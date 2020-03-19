ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской ОГА рассказали о второй зараженной коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 13:13
В Киевской ОГА рассказали о второй зараженной коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У зараженной коронавирусом состояние средней тяжести

В Киевской области заразилась коронавирусом женщина, член семьи первого больного в области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отметим, что сейчас ее состояние средней тяжести.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области заразился коронавирусом нардеп Сергей Шахов.

РБК-Украина писало, что в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Отметим, 18 марта народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусом. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица.

Церемония передачи Олимпийского огня прошла без зрителей Ермак может пройти тест на коронавирус
Новости Украины Киевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь