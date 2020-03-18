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Кабмин ввел ЧС в Киевской области

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:41
Кабмин ввел ЧС в Киевской области
Иллюстративное фото (УНИАН)

Такое решение правительство приняло в связи с коронавирусом в ходе заседания в среду

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, изначально в постановлении прописывалось, что режим ЧС будет введен и в Киеве, однако на данный момент нет решения городской комиссии. Поэтому правительство отдельно вернется к введению режими ЧС в столице, когда будет решение от соответствующей комиссии.

Таким образом, режим ЧС действует на данный момент лишь в области, однако не в Киеве.

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