В Киевской области силовики прекратили деятельность очередного игорного зала

В городе Тараща Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного заведения азартных игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Силовики изъяли компьютерное имущество для предоставления услуг в азартной сфере.

"Сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали очередной незаконно действующий зал игровых автоматов в г. Тараща по ул. Богдана Хмельницкого. Из помещения правоохранители изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игорной сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент решается вопрос относительно наложения ареста на изъятое имущество. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители обнаружили салон азартных игр на Голосеевском проспекте. Силовики обнаружили и изъяли двенадцать комплектов для игорного бизнеса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием. Организаторам грозит штраф в 680 тысяч гривен.

Отметим, 16 января парламент Украины поддержал за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".