В Киеве силовики выявили еще один салон азартных игр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Игорный бизнес работал в Голосеевском районе столицы

В Киеве правоохранители обнаружили салон азартных игр на Голосеевском проспекте столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, в середине помещения и у входа было видеонаблюдение, с помощью которого работник заведения запускал клиентов по звонку.

Во время обыска силовики обнаружили и изъяли двенадцать комплектов для игорного бизнеса - мониторы, процессоры, а также игровые столы.

"Начато уголовное производство по части первой статьи 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для наложения ареста на изъятое имущество мы подали согласованное с процессуальными руководителями ходатайство в Голосеевский районный суд", - сказал начальник Голосеевского отделения полиции Александр Цыганенко.

Фото с места происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием. Организаторам грозит штраф в 680 тысяч гривен.

Отметим, 16 января парламент Украины поддержал за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

После этого комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. По словам, главы комитета Даниила Гетманцева, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.