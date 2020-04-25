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В Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 13:26
В Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Организаторам грозит штраф в 680 тысяч гривен

В городе Дружковка Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, во время обысков силовики изъяли 16 компьютеров, флеш-карты, Wi-Fi роутер, черновые записи, чеки, деньги и другие бумаги, свидетельствовавшие об организацию и ведении игорного бизнеса.

Кроме того, на момент проведения проверки в зале находился администратор, охранник и трое посетителей.

"Под процессуальным руководством прокуратуры, полиция Дружковки проводит досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч. 1. ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины "Занятие игорным бизнесом". Организаторам заведения грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (680 тысяч гривен) с конфискацией средств для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 января Верховная рада поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Проектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

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