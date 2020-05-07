У Київській області силовики припинили діяльність чергового грального залу

У місті Тараща Київської області поліція припинила незаконну діяльність чергового закладу азартних ігор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Силовики вилучили комп'ютерне майно для надання послуг в азартній сфері.

"Співробітники поліції виявили та ліквідували черговий незаконно діючий зал гральних автоматів у р. Тараща по вул. Богдана Хмельницького. З приміщення правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги у гральній сфері", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на цю мить вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці виявили салон азартних ігор на Голосіївському проспекті. Силовики виявили та вилучили дванадцять комплектів для грального бізнесу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області ліквідували гральний зал, який працював під прикриттям. Організаторам загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

Зазначимо, 16 січня парламент України підтримав за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".