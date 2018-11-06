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У Київській області згорів житловий будинок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 08:50
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі загинули три особи, у тому числі маленькі діти

В Узині Київської області в ніч на 6 листопада згорів житловий будинок, в результаті пожежі загинули три особи, у тому числі маленькі діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 01:01 в Узині Білоцерківського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В результаті загинули 3 особи, з них 2 дитини 2016 і 2017 років народження.

"О 03:47 пожежа була ліквідована на площі 64 квадратних метри. До гасіння залучалися 14 осіб та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пожежі в селі Чепіліївка в Київській області загинула 55-річна жінка та її 14-річний син. Вогонь повністю знищив будівлю, причина займання поки невідома.

За останніми даними ДСНС, на пожежах в Україні за тиждень з 29 жовтня по 4 листопада 2018 року загинула 31 людина. Крім того, за звітний період часу зареєстрували майже 1,4 тис. надзвичайних подій, на яких було врятовано 21 особу. Зокрема, рятувальники загасили більше тисячі пожеж.

 

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