В Киевской области во время пожара погибли мать и сын

Пожар произошел в селе Чепилиевка
Во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области 5 ноября погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь полностью охватил дом, спасатели опасались, что пожар перекинется на соседнее хозяйственное здание. Во время тушения пожара спасатели нашли тело матери 1963 года рождения и ее сына 2004 года рождения.
Спасатели тушили пожар в течение четырех часов. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Огонь полностью уничтожил здание. Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, что в конце октября в Харьковской области во время пожара на одном из предприятий погиб человек, еще два человека пострадали.
Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.