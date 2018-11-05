В Киевской области во время пожара погибли мать и сын

Фото: пожар в селе Чепелеевка (dsns.gov.ua)

Пожар произошел в селе Чепилиевка

Во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области 5 ноября погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь полностью охватил дом, спасатели опасались, что пожар перекинется на соседнее хозяйственное здание. Во время тушения пожара спасатели нашли тело матери 1963 года рождения и ее сына 2004 года рождения.

Спасатели тушили пожар в течение четырех часов. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Огонь полностью уничтожил здание. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что в конце октября в Харьковской области во время пожара на одном из предприятий погиб человек, еще два человека пострадали.

Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.