В Киевской области СБУ разоблачила чиновников горсоветов, причастных к присвоению земельных участков

Иллюстративное фото (УНИАН)

Служащие Обуховского и Украинского городских советов незаконно выводили земли из коммунальной собственности

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила незаконное присвоение дорогостоящих земельных участков в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сообщается, что служащие Обуховского и Украинского городских советов незаконно выводили земли из коммунальной собственности через создание и использование подконтрольных юридических лиц. Сделки проводились по предварительному сговору с представителями криминальных кругов района.

"В ходе спецоперации проведены обыски в Украинском городском совете, по адресам проживания должностных лиц и других фигурантов производства. Во время следственных действий изъята документация, печати, электронные носители информации, содержащие доказательственное значение противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киевской области СБУ разоблачила группу государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области. для незаконной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района, но фактически регистрация участков совершалась по разным адресам в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов. Злоумышленники незаконно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к реестру.