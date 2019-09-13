ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области СБУ разоблачила чиновников горсоветов, причастных к присвоению земельных участков

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 17:03
В Киевской области СБУ разоблачила чиновников горсоветов, причастных к присвоению земельных участков
Иллюстративное фото (УНИАН)

Служащие Обуховского и Украинского городских советов незаконно выводили земли из коммунальной собственности

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила незаконное присвоение дорогостоящих земельных участков в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сообщается, что служащие Обуховского и Украинского городских советов незаконно выводили земли из коммунальной собственности через создание и использование подконтрольных юридических лиц. Сделки проводились по предварительному сговору с представителями криминальных кругов района.

"В ходе спецоперации проведены обыски в Украинском городском совете, по адресам проживания должностных лиц и других фигурантов производства. Во время следственных действий изъята документация, печати, электронные носители информации, содержащие доказательственное значение противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киевской области СБУ разоблачила группу государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области. для незаконной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района, но фактически регистрация участков совершалась по разным адресам в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов. Злоумышленники незаконно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к реестру.

СБУ разоблачила группу чиновников на рейдерских захватах земель Киевской области
Новости Украины Служба безопасности УкраиныКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь