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У Київській області СБУ викрила посадовців міськрад, причетних до присвоєння земельних ділянок

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 17:03
У Київській області СБУ викрила посадовців міськрад, причетних до присвоєння земельних ділянок
Ілюстративне фото (УНІАН)

Службовці Обухівського та Українського міських рад незаконно виводили землі з комунальної власності

Служба безпеки України (СБУ) викрила незаконне привласнення дорогих земельних ділянок у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

Зазначається, що службовці Обухівського та Українського міських рад незаконно виводили землі з комунальної власності через створення і використання підконтрольних юридичних осіб. Операції проводилися за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району.

"В ході спецоперації проведені обшуки в Українській міській раді, за адресами проживання посадових осіб та інших фігурантів виробництва. Під час слідчих дій вилучено документацію, печатки, електронні носії інформації, що містять доказове значення протиправній діяльності", - йдеться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Київській області СБУ викрила групу державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області. для незаконної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путривське" на території Васильківського району, але фактично реєстрація ділянок відбувалася за різними адресами в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Зловмисники незаконно вносили дані до Державного реєстру, використовуючи електронні ключі доступу до реєстру.

СБУ викрила групу чиновників на рейдерських захопленнях земель Київської області
Новини України Служба безпеки УкраїниКиївська область
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