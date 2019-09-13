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СБУ разоблачила группу чиновников на рейдерских захватах земель Киевской области

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 11:48
СБУ разоблачила группу чиновников на рейдерских захватах земель Киевской области
Иллюстративное фото (УНИАН)

Злоумышленники перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области

В Киевской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что для незаконной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района, но фактически регистрация участков совершалась по разным адресам в Киеве.

"Механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственный реестр. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в Госреестр", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов.

"Захват чужого имущества осуществлялось как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП "Путривське", - говорится в сообщении.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов. Злоумышленники незаконно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к реестру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ разоблачила бывших и действующих правоохранителей на незаконной слежке. Они прослушивали бизнесменов на заказ их конкурентов, привлекая знакомых из правоохранительных органов.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныКиевская областьрейдерский захват
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