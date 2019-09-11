СБУ заблокировала в Киеве рейдерский захват на 25 млн долларов

Иллюстративное фото (УНИАН)

В СБУ заявили, что к рейдерству причастны госрегистраторы коммунальных предприятий

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Злоумышленники противоправно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к Реестру.

В ходе досудебного расследования установлено, что к сделке причастны государственные регистраторы одного из киевских коммунальных предприятий, аккредитованных в сфере госрегистрации.

"Они, злоупотребляя своими служебными полномочиями и на основании поддельных документов, совершили ряд незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости частной формы собственности. Должностными лицами, в частности, были незаконно внесены изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, которыми изменено владельца ряда квартир в Киеве", - говорится в сообщении.

Кроме этого, госрегистраторы противоправно сменили директора общества с ограниченной ответственностью, конечным бенефициарным владельцем которого является иностранная инвестиционная компания. Обществу принадлежит недвижимость площадью более 7000 квадратных метров.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных операциях с недвижимым имуществом.