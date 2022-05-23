UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов

Фото: в Киевской области обезвредили около 10 тысяч боеприпасов (t.me/dsns)
Автор: Роман Мирончук

В Киевской области саперы Национальной гвардии Украины уже обезвредили в около 10 тысяч взрывоопасных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевскую область. К настоящему времени они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов. В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, которые оставили после себя российские захватчики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за обстрелов российских оккупационных войск остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. Столичные власти назвали опасные парки для прогулок.

Мы также писали о том, что в Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе, в результате чего водитель получил травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияКиевская область