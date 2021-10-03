В Киевской области в результате ДТП автомобиль вылетел в автобусную остановку

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения, один из транспортов отбросило в автобусную остановку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы полиции Киевской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Volkswagen EOS" на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Mercedes-Benz Sprinter". От удара автомобиль "Volkswagen EOS" отбросило в остановку общественного транспорта", - пишет пресс-служба полиции.

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина, которая в момент аварии находилась на остановке. Подробности ее состояния пока не уточняются.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.