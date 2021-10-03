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У Київській області внаслідок ДТП автомобіль вилетів в автобусну зупинку

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 20:08
У Київській області внаслідок ДТП автомобіль вилетів в автобусну зупинку Фото: у Київській області внаслідок ДТП автомобіль вилетів в автобусну зупинку (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергій Пишкін

В Броварському районі київської області сталося ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок зіткнення, один із транспортів відкинуло в автобусну зупинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки поліції Київської області.

"За попередніми даними, водій автомобіля "Volkswagen EOS" на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю "Mercedes-Benz Sprinter". Від удару автомобіль "Volkswagen EOS" відкинуло в зупинку громадського транспорту", - пише пресслужба поліції.

Внаслідок ДТП постраждала 30-річна жінка, яка в момент аварії перебувала на зупинці. Подробиці її стану наразі не уточнюються.

Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.

Фото: у Київській області внаслідок ДТП автомобіль вилетів в автобусну зупинку (facebook.com/pol.kyivregion)

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Київська область ДТП
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