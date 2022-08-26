В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации в Telegram .

"Относительно взрывов, которые слышат жители в некоторых районах области, продолжается обезвреживание взрывоопасных предметов. Взрывы контролируемые и не несут опасности", - говорится в сообщении.

Звуки взрывов будут раздаваться в области в течение дня.

"Доверяйте только официальным источникам информации, следите за официальными сообщениями и сигналами тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 августа оккупанты обстреляли Киевскую область.

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