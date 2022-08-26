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У Київській області лунають вибухи: в ОВА назвали причину

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Київська область, П'ятниця 26 серпня 2022 13:38
У Київській області лунають вибухи: в ОВА назвали причину Фото: у Київській області лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Київській області лунають вибухи. Жителів закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації в Telegram.

"Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області, триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані і не несуть небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Звуки вибухів лунатимуть в області протягом дня.

"Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, стежте за офіційними повідомленнями і сигналами тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня окупанти обстріляли Київську область.

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Київська область Вибух Війна Росії проти України
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