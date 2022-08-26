У Київській області лунають вибухи: в ОВА назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації в Telegram .

"Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області, триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані і не несуть небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Звуки вибухів лунатимуть в області протягом дня.

"Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, стежте за офіційними повідомленнями і сигналами тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня окупанти обстріляли Київську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.