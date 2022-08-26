У Київській області лунають вибухи: в ОВА назвали причину
Фото: у Київській області лунають вибухи (Getty Images)
У Київській області лунають вибухи. Жителів закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації в Telegram.
"Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області, триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані і не несуть небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Звуки вибухів лунатимуть в області протягом дня.
"Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, стежте за офіційними повідомленнями і сигналами тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 25 серпня окупанти обстріляли Київську область.
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