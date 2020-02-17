В Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей, один умер

В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Киевской области.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

“Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля „Nissan“. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей”, - сообщили в полиции.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе “Драгер”

Напомним, 14 февраля в Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутку, в результате столкновения пострадали 6 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Псковской области (Россия) в аварию попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате погибли восемь граждан Украины. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших.