У Київській області сталась смертельна ДТП

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті аварії неподалік Білої Церкви загинуло подружжя

У Київській області в ніч на суботу, 15 грудня, сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Київської області.

Дорожно-транспорта пригода сталась о 22:50 14 грудня на третьому кілометрі автодороги Володарка-Біла Церква. За даними поліції, що 55-річний чоловік за кермом автівки ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Subaru.

"У результаті аварії водій ВАЗа та його 52-річна дружина від отриманих травм загинули на місці ДТП. Водія іномарки доправлено до реанімаційного відділення лікарні з травмами різного ступеню тяжкості", - повідомили у поліції.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються причини ДТП.

Фото: ДТП (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській області сьогодні вночі, 15 грудня, вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, внаслідок чого одна людина загинула та троє отримали поранення. Серед потерпілих є дитина.