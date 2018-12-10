ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Львівській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є загиблий та поранені

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 11:37
У Львівській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є загиблий та поранені
Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 5 поранено

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.

Як зазначається, аварія сталася вчора ввечорі, 9 грудня, на трасі Т14-10 Броди-Радехів, поблизу с. Станіславчик. Повідомляється, що водій рейсового автобуса Броди-Червоноград, здійснюючи обгін гужового транспорту, який рухався в попутному напрямку, виїхав при цьому на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21112, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. 

Крім того, за меддопомогою звернулися 5 пасажирів автобуса. Наразі причини та обставини події встановлюються.

У Львівській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є загиблий та поранені

Як повідомили в облуправлінні поліції, за фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області 5 грудня 2018 року пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали шість осіб. 

Як писало РБК-Україна, в результаті масштабної аварії на заході Польщі одна людина загинула, ще 19 отримали поранення.

У Словенії внаслідок зіткнення українських мікроавтобусів загинула жінка У Болівії внаслідок зіткнення мікроавтобусів загинули 17 людей
Новини України ДТПЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся