Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули діти віком 4 та 5 років та їхній 27-річний батько

У Київській області в пожежі загинули двоє дітей та батько. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась у Тетіївському районі. Загинули діти віком 4 та 5 років та їхній 27-річний батько. Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, на Донбасі згоріла база військових парамедиків, один волонтер постраждав. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання.

Раніше повідомлялось, що сьогодні в смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три людини.

Зазначимо, що раніше в Одесі сталась пожежа в коледжі економіки. В результаті події загинули 16 людей. Нещодавно в Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій - ним виявився доктор біологічних наук Борис Александров.

У поліції вважають, що причиною виникнення пожежі в одеському коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.