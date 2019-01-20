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В Киевской области объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    20.01.2019 - 10:50
В Киевской области объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевской области из-за тумана видимость составляет 200-500 метров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила в Киевской области I уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киевской области утром 20 января туман, видимость 200-500м (И уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве ожидается гололедица на дорогах. В КГГА сообщили, что сегодня, 20 января, будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек., температура воздуха днем 3-5 градусов мороза.

Также сообщалось, что сегодня в Украине преимущественно без осадков, днем до +5. На западе Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +5.

Заметим, в Киеве 19 и 20 января будет ограничено движение на Северном мосту. Движение будет ограничено с 09:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения, также будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

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