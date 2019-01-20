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У Київській області оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 10:50
У Київській області оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Київській області через туман видимість складає 200-500 метрів

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оголосила в Київській області I рівень небезпечності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, по Київській області вранці 20 січня туман, видимість 200-500м (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у Києві очікується ожеледиця на дорогах. В КМДА повідомили, що сьогодні, 20 січня, буде хмарно із проясненнями, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с., температура повітря вдень 3-5 градусів морозу.

Також повідомлялось, що сьогодні в Україні переважно без опадів, вдень до +5. На заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +5.

Відмітимо, у Києві 19 і 20 січня буде обмежено рух на Північному мосту. Рух буде обмежено з 09:00 до 20:00 у зв’язку із ремонтом перильного огородження, також буде частково обмежено в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина.

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