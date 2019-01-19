В Киеве 19 и 20 января будет ограничено движение на Северном мосту

Фото: Северный мост (twitter.com/informator)

Движение транспорта будет ограничено с 09:00 до 20:00

В Киеве на выходных, 19 и 20 января 2019 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено с 09:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, "Киевпастранс" проводить совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. Соответствующее решение было принято после того, как между пассажиром и контролером на маршруте троллейбуса №27 произошел конфликт 15 января на остановке "Завод "Промзсвязь".

РБК-Украина писало, что на дорогах Киева сегодня, 19 января, местами ожидается гололедица.

В общем сегодня будет облачная погода с прояснениями, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем от -1 до -3.