В Киеве ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во второй половине дня ожидается небольшой снег

В Киеве сегодня, 20 января 2019, на дорогах ожидается местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу КГГА.

Также во второй половине дня ожидается небольшой снег.

"В общем сегодня будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 3-5 градусов мороза", - сообщили в КГГА.

КГГА призывает граждан быть осторожными и рекомендует соблюдать правила во время гололеда.

"Придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами", - сообщили в пресс-службе КГГА

Напомним, знізно с прогнозом синптиків, сегодня в Украине преимущественно без осадков, днем до +5.