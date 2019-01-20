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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5

Новости » Общество    20.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве снег, днем от -3 до -5

Погода на сегодня: 20 января 2019 года на западе Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе снег, температура воздуха днем от +1 до -4, ночью от -6 до -13. На севере Украины переменная облачность без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -10 до -13. В центре местами снег, днем от -2 до -5, ночью от -10 до -13.

В восточных областях без осадков, температура днем от -3 до -5, ночью от -8 до -12. На юге Украины днем от +1 до -3, ночью от -6 до -10. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -3 до +5.

Погода на 20 січня 2019

Фото: погода на 20 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 20 января небольшой снег, днем от -3 до -5, ночью от -10 до -12, ветер западный, 5-10 м/сек.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
Новости Украины Гидрометцентр
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