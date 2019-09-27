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В Киевской области обнаружили хищение на ремонте дорог

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 21:21
В Киевской области обнаружили хищение на ремонте дорог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В хищении подозревают глав трех поселковых советов области

Прокуратура сообщила о подозрении в хищении средств, выделенных не ремонт дорог, председателям трех поселковых советов Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщается, прокуратура подозревает должностных лиц поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в хищении почти 2,4 млн гривен, которые были выделены на ремонт дорог в Вышгородском районе.

"Правоохранителями установлено, что (ремонтные - ред.) работы были проведены не полностью и не качественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Убытки составляют более 2,4 млн гривен", - отметили в ведомстве.

По результатам расследования прокуратура объявила председателям поселковых советов о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, а именно - служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области подозревают трех чиновников в хищении бюджетных средств на сумму 2 млн гривен при проведении ремонта дорог. Хищение средств произошло в период с 2016 по 2017 год при выполнении капитального ремонта дороги в городе Кролевец.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ завершило досудебное расследование в деле о хищении более 8 млн долларов на государственном предприятии "Укркосмос". Обвинительный акт в отношении бывших чиновников направлен в ВАКС для рассмотрения дела по существу.

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