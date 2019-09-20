В Сумской области присвоили несколько миллионов на ремонте дорог

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police UA)

Хищение средств произошло при проведении ремонтных работ дороги в Кролевце

В Сумской области троих чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на сумму в более 2 млн гривен при проведении дорожных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По сообщению МВД, хищение средств произошло в период с 2016 по 2017 год при выполнении капитального ремонта дороги в городе Кролевец.

"В ходе проведения ремонта дорог, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справки о потраченных средствах на приобретенный строительный материал и т.д., что привело к укладыванию некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь заключенных бетонных плит", - говорится в сообщении.

Чиновников обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что САП завершила расследование дела о хищении 98 млн гривен "Укрзализныци". Обвинительный акт, в отношении шестерых подозреваемых, которые на протяжении 2016-2017 годов проводили закупки топлива по завышенным ценам, был направлен в Высший антикоррупционный суд Украины.

Также РБК-Украина писало, что должностных лиц одесского морского порта "Южный" подозревают в хищении средств предприятия на сумму около 10 млн гривен при поставках тепловозов.