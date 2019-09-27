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У Київській області виявили розкрадання на ремонті доріг

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 21:21
У Київській області виявили розкрадання на ремонті доріг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В розкраданні підозрюють голів трьох селищних рад області

Прокуратура повідомила про підозру в розкраданні коштів, виділених не ремонт доріг, головам трьох селищних рад Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Як повідомляється, прокуратура підозрює службових осіб селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у розкраданні майже 2,4 млн гривень, які були виділені на ремонт доріг у Вишгородському районі.

"Правоохоронцями встановлено, що (ремонтні - ред.) роботи проведено не повно та не якісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень", - зазначили у відомстві.

За результатом розслідування прокуратура оголосила головам селищних рад про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, а саме - службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області підозрюють трьох чиновників у розкраданні бюджетних коштів на суму 2 млн гривень при проведенні ремонту доріг. Розкрадання коштів відбулося у період з 2016 по 2017 рік при виконанні капітального ремонту дороги в місті Кролевець.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ завершило досудове розслідування у справі про розкрадання понад 8 млн доларів на державному підприємстві "Укркосмос". Обвинувальний акт стосовно колишніх чиновників направлено до ВАКС для розгляду справи по суті.

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Новини України Київська областьрозкраданнядороги
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