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НАБУ передало в суд дело о 8 млн долларов убытков "Укркосмоса"

Новости » Общество    26.09.2019 - 13:46
НАБУ передало в суд дело о 8 млн долларов убытков "Укркосмоса"
Фото: ГП "Укркосмос" (ukrkosmos.com)

Обвинительный акт направлено в Высший антикоррупционный суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило досудебное расследование по делу о хищении более 8 млн долларов на государственном предприятии "Укркосмос". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, бывшие директор предприятия и внештатный советник гендиректора в течение 2011-2017 годов организовали схему, по которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов по кредиту в размере 292,4 млн долларов, предоставленного Канадским экспортным агентством для изготовления и запуска первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении бывших чиновников направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу.

"Из-за действий обвиняемых сорван запуск спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В то же время, правительство вынуждено платить по кредиту, предоставленному госпредприятию. Пока эти расходы правительства уже составляют около 6 млрд грн", - добавили в НАБУ.

Напомним, 13 февраля 2019 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу о хищении на государственном предприятии "Укркосмос".

РБК-Украина сообщало ранее, что детективы бюро 4 декабря сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков "Укркосмосу".

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