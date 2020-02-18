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В Киевской области начались масштабные антитеррористические учения

Новости » Общество     18.02.2020 - 10:40
В Киевской области начались масштабные антитеррористические учения
Иллюстративное фото (AvakovArsentwitter)

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам

На территории города Белая Церковь и на прилегающих районах Киевской области с сегодняшнего дня и до 21 февраля пройдут масштабные учения при участии подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям.

"Обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая возможные ограничения. Также, обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее антитеррористические учения прошли в Днепропетровской области.

Также плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение прошло в Бердянске Запорожской области.

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