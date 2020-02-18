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У Київській області почалися масштабні антитерористичні навчання

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 10:40
У Київській області почалися масштабні антитерористичні навчання
Ілюстративне фото (AvakovArsentwitter)

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та із розумінням поставитись до тимчасових незручностей

На території міста Біла Церква та на прилеглих районах Київської області відсьогодні і до 21 лютого пройдуть масштабні навчання за участі підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та органів державної влади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та із розумінням поставитись до тимчасових незручностей та можливих обмежень.

"Звертаємо Вашу увагу на необхідності завчасного планування своїх маршрутів, враховуючи можливі обмеження. Також, звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Навчання проходитимуть у межах чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше антитерористичні навчання пройшли у Дніпропетровській області.

Також планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання пройшло у Бердянську Запорізької області.

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